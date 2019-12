Kvinna utsatt för våldtäktsförsök utomhus i Botkyrka

Kvinna förd till sjukhus efter våldtäktsförsök utomhus.

Våldtäktsförsöket ska ha ägt rum under natten mot söndagen.

Ingen är ännu gripen.

En kvinna har förts till sjukhus sedan hon anmält att hon utsatts för ett våldtäktsförsök utomhus i Botkyrka under natten till söndagen. Polisen fick in larmet vid 08:10, men händelsen ska ha ägt rum tidigare under natten.

Polisen har sökt igenom ett område med hund, avspärrningarna har nu hävts.