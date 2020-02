Våröppning med fri entré till filmvisningar på Skärisbion

Film, ballonger och popcorn, på söndag är det säsongsöppning på Skärisbion.

På söndag öppnar Skärisbiografen för säsongen.

Dagen firas med röd matta, ballonger och fri entré till alla filmvisningar.

Skärisbiografen blir allt mer populär. Förra året steg besökssiffrorna med 60 procent. Med skolbion inräknat var antalet biobesökare 10 000 förra året.

På söndag öppnar de för säsongen med tre gratis filmvisningar. De filmer som visas är knattebion Stora galaxer äter stjärnor klockan 13, för barn mellan 3 och 6 år, Familjeäventyret Förfärliga snömannen klockan 14.15, från 7 år samt Sveriges Oscarsbidrag And then we danced klockan 17.15, från 15 år eller från 11 år i vuxet sällskap.

Det finns även möjlighet att gå sportlovsbio senare i veckan med då med den vanliga entrén på 50 kronor.