Jobb

Väsbys unga oroar sig inte för arbetslöshet: ”Det går över!”

Shaghayegh Tourani, 18, Maria Simoes, 18, vill bli läkare. Maha Bakir, 18, vill bli civilekonom eller tandläkare.

Publicerad

Under coronaviruset har ungdomsarbetslösheten ökat i länet. Men Järfällas unga håller lugnet, trots att arbetslösheten är bland de högsta i länet.

– XXXXX

ANNONS

ANNONS

Arbetslösheten bland unga i länet ökade med 3,7 procentenheter mellan augusti 2019 och 2020. Framförallt är den pågående pandemin den stora boven i dramat.

Efter den mörka våren har arbetslösheten fortsatt att öka även under sommaren, visar färska siffror från Arbetsförmedlingen.

Ingen stor oro i Upplands Väsby

Men Väsbys ungdomar verkar inte vara allt för oroliga för framtiden.

– Jag jobbar redan som privatlärare några dagar i veckan och tror inte att det kommer försvinna. Men jag har en kompis som blev av med jobbet på grund av corona, nu är han alldeles ensam i Sverige och honom är jag lite orolig för, säger Maria Simoes, 18, som går i tvåan på Väsby nya gymnasiums naturlinje.

Stora skillnader mellan kommuner

Trots att ökningen av arbetslöshet bland ungdomar varit större i flera andra kommuner det senaste året, har ungdomsarbetslösheten i Upplands Väsby ökat från 6 till till 8,8 procent. Det placerar kommunen bland de med högst ungdomsarbetslöshet i Stockholms län.

Ann-Christin Frickner (C) är ordförande i Upplands Väsby kommuns näringsliv- och kompetensutskott. Hon lyfter arbetsmarknadspaketet på 20 miljoner kronor kommunen budgeterat för.

– Konkret har kommunen nu startat upp projektet ”Väsby växlar upp” utifrån arbetsmarknadspaketets direktiv, som innebär att kommunen samordnar ett arbete tillsammans med enheter inom kommunen och med externa parter som Arbetsförmedling, utbildningsanordnare för korta och längre utbildningsinsatser, Etableringslyftet och Samordningsförbund. Vi jobbar nu också för att öppna upp möjligheten för fristående aktörer att hjälpa till med jobbmatchning. Vi har också startat upp den del av arbetsmarknadspaketet om tillväxtskapande insatser för lokala näringslivet och hur vi kan möjliggöra att de hittar rätt kompetens bland annat, säger hon och fortsätter.

– Kommunen har idag inte det formella ansvaret för att matcha individer till jobb, det ligger på Arbetsförmedlingen som just nu är under en stor reformarbete som vi ännu ej vet vad som kommer leda till. Därför är det viktigt att vi som kommun agerar kraftfullt och gör de insatser som vi kan bistå med för att minska tiden i utanförskap. I dagarna kom också fler nationella insatser som ger företag förutsättningar att anställa unga till lägre kostnad, vilket jag personligen hoppas ska bidra till att möjliggöra för fler unga att komma in på arbetsmarknaden.

ANNONS

Särskilt tufft för unga

För ungdomar och nyanlända som blir uppsagda gör konkurrensen med många kvalificerade att det blir särskilt tufft att få jobb igen.

– De som får ett nytt jobb nu har i regel erfarenhet, utbildning och nätverk. För de som inte har de här förutsättningarna blir det betydligt svårare att komma ut i jobb, säger Robert Flognfeldt, verksamhetsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Få in en fot

För Shaghayegh Tourani, 18, och Maha Bakir, 18, går också naturlinjen på Väsby nya gymnasium, är det viktigt att få arbetslivserfarenhet och kunna försörja sig innan de pluggar vidare till läkare, civilekonom eller tandläkare.

– Jag funderar på att jobba lite innan jag pluggar vidare, och det kanske kan bli svårt att hitta ett jobb just nu. Men jag tror det kommer bli bättre, säger Shaghayegh Tourani.

– I somras fick jag inte sommarjobbet hos kommunen jag sökt på grund av corona. Det kan bli svårt att få erfarenhet om man inte kan börja från början, säger Maha Bakir.

Maria Simoes nickar.

– Då får det bli Mcdonalds!

Så ska man göra som ung

Robert Flognfeldt på Arbetsförmedlingen tipsar unga om att utbilda sig till yrken där det är stor chans att få ett jobb – för att sedan fortsätta studera eller leta efter något annat.

– Stalltipset till unga är att vidareutbilda och omutbilda sig, det är bland det bästa man kan göra i det här läget. Många sektorer saknar rätt kompetens och det lär bestå även efter krisen. Framförallt inom vård och omsorg, barnomsorgen och inom teknikyrken är behovet av utbildad personal stort, säger han.