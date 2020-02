Vegansk dansklubb öppnar i Björkhagen

Han vill skapa en trygg plats där man kan känna sig hemma.

En vegansk dansklubb med alkoholfritt smoothiemingel öppnar snart i Björkhagens Centrum.

– I stället för att dansa, bli bakfull och göra saker som man sen ångrar, vill jag skapa en dansklubb dit man kommer och fyller på energi, säger initiativtagaren Johan Hedström.

Lördagen den 28 mars har dansklubben The Rhythm premiär i nyrenoverade lokaler. På Halmstadsvägen 41, mitt i Björkhagens Centrum, kommer Johan Hedström tillsammans med Yogarummet och Bonne Femme Vegan att hålla till.

Klubben kommer att vara öppen för alla åldrar och gratis för unga upp till 15 år.

Sedan några veckor tillbaka har Johan Hedström hamnat i medialt fokus efter att ha behövt lämna Markuskyrkan i Björkhagen, efter hot mot den populära yoga som han arrangerat där i sex år. Han arbetar fortfarande för att hitta en ny plats.

Efter regn kommer solsken

Svenska Bostäder kontaktade Yogarummet för att erbjuda lokalen som stod tom i centrum. I sin tur var Yogarummet snabba med att kontakta Johan Hedström för att låta han bli klubbansvarig.

– Ibland slår verkligen ens drömmar in. Vi vill skapa ett community där vi vill ge en känsla av trygghet och glädje i stadsdelen, säger Johan Hedström.

Genom klubben vill han skapa ett band mellan människor, och en plats för folk att hitta sig själva genom musiken.

– Dance your way home kommer den första editionen av The Rhythm att heta och det handlar om att dansa så att man känner sig fri och levande. Att man ska känna glädje och hitta sig själv genom dansen, säger han.

Svängigt disco, modernt eller 80-tal

All möjlig musik kommer att spelas i lokalen en lördag i månaden mellan 18.00 till 22.00.

– Det blir allt från svängig disco, dansmusik från olika tider det vill säga modernt men också 80-tal och 90-tal. Det kommer att vara världsmusik från olika länder, kulturer och traditioner, men också elektroniska beats, mycket house. Något upplyftande tungt så folk får svettas, säger Johan Hedström.

Det blir ett dansrum endast ska vara avsett för dans där dricka och mat inte får tas in, och en restaurang för mingel och snacks. Men det ska enkelt att förflytta sig mellan rummen.

– Jag vill införa en sorts dansetik, man ska inte stå och prata mitt på dansgolvet. Men man ska få dansa hur man vill. Kanske provar man på en ny slags musik och kan hitta rytmen där. Jag hoppas kunna bjuda in till det, så folk kan njuta mer av livet, säger han.

Även Bonne Femme Vegan och Yogarummet öppnar i samma lokaler.

– Det blir det största yoga-, meditation- och hälsocentret i stadsdelen, säger Johan Hedström.

