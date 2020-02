Nu kan din villa bli skådeplats i Bonusfamiljen

Bonusfamiljen flyttar.

Populära SVT-serien Bonusfamiljen får ännu en säsong. Under våren drar inspelningen igång och tills dess söker produktionen efter en villa.

De äkta makarna Lisa och Patrik ska nämligen flytta, bekräftar tv-seriens location scout Per Kjellin.

Just nu skrivs fortfarande manuset inför kommande säsongen av succéserien Bonusfamiljen.

Många detaljer är inte helt klara, men en sak är det: Familjen måste flytta och produktionen söker ett nytt hem.

– Det låter ganska knäppt, men i ett första skede söker vi något liknande den villa familjen bodde i tidigare. Inte för att det ska se ut som om de inte har flyttat, som om vi har fuskat, utan för att det ska stämma med Duvbomiljön i övrigt, att de bara flyttar inom Duvbo, säger tv-seriens location scout Per Kjellin.

Hur det nya hemmet ska se ut är inte hugget i sten, men produktion är öppen för alternativ. Det har exempelvis pratats om radhus som alternativ. Modernt och nybyggt går däremot bort direkt.

Söker ni någon särskild egenskap i ett hus?

– Ja, öppen planlösning eller stora utrymmen är tacksamt för att man ska få plats med teknik och kameror. En massa rum i ett hus gör det svårt att få plats. Men det gör inget om det är med snedtak, fönster med spröjsat eller färgat glas, så att det är någonting som sticker ut.

Den numera välkända villan i Duvbo har stått produktionen till tjänst i tre säsonger. Nu är den inte längre tillgänglig för inspelning och produktionen måste se sig omkring.

Är det viktigt att det är i Sundbyberg?

– Det betyder ju mycket för serien utspelar sig i Sumpan. Vi har byggt hela världen runt Sumpan. Men Bigge och Gugges hus ligger ju i Sollentuna, men man tror att det ligger i Sumpan. Så Sundbyberg med omnejd, men det gör ingenting om det är i Duvbo.

Hur ersätter ni de som hyr ut sina hem?

– Det får jag inte säga för det är hemligt. Nej men, det är olika från fall till fall. Innan jag sett en miljö kan jag inte sätta en prislapp på den.

Så den ekonomiska ersättningen varierar. Men Per Kjellin säger att det ofta är en del som grundas på att man hyr ut hemmet, en annan del grundas på var man bor under tiden. Har man själv svårt att hitta någonstans att bo under inspelningstiden hjälper produktionen till att hitta ett ersättningsboende.

Är du nyfiken men rädd för att ditt hem ska falla i bitar? Oroa dig inte! Enligt Per Kjellin återställer produktion hemmet precis som det var, även skador som kan uppstå. Och ser du nya tapeter i ditt sovrum kan du andas ut – det är bara fusktapeter.

”Såg ut att vara någon annans lägenhet”

Lokaltidningen Mitt i har tidigare pratat med Daniel Goldberg som hyrde ut sin lägenhet i Signalfabriken för Petra Medes karaktär Katja.

– Någon gång hade jag glömt mina nycklar och gick upp för att hämta dem, när de spelade in. Det var väldigt märkligt för man gick in i sin egen lägenhet, men det såg ut som det var någon annans och det var andra grejer där, sa Daniel Goldberg då till Mitt i.

Visste du förresten att Katja flyttat ut ur Signalfabriken? Detta hände mellan andra och tredje säsongen men gick många fans förbi.

Inspelningarna beräknas dra igång i april-maj.