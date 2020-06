Skandiamannen

Här är villaidyllen där Skandiamannen Stig Engström bodde

Stig Engström bodde i den här villan i Täby vid tidpunkten för mordet.

Publicerad

Stig Engström – den så kallade Skandiamannen – är den som åklagare Krister Petersson menar har utfört mordet på Olof Palme.

Stig Engström bodde under många år i Täby och hade bland annat en lång rad lokalpolitiska uppdrag för Moderaterna.

Han har funnits med i utredningen sedan dagen efter mordet, då som vittne, och förekommit i mediarapportering upprepade gånger under åren. Stig Engström, den så kallade Skandiamannen, bodde i Täby i 20 år, fram till sin död vid millenieskiftet.

Enligt SVT har två utredare från Palmegruppen besökt den villa i Roslags Näsby där Stig Engström bodde vid tidpunkten för mordet för att leta efter spår.

Paret Engström ska enligt SVT ha byggt villan 1979 och alltså bott där under den tid då mordet på Palme ägde rum. Stig Engström var skriven på adressen fram till 1999.

Jag visste att han var aktuell eftersom polisen var här på besök och letade efter spår.

Nuvarande ägaren har bott i villan i många år och sitter och tittar på åklagarens presskonferens när Mitt i når honom. Ett tv-team har ringt på, men i övrigt har förmiddagen varit lugn i området.

– Jag och min fru är gamla och håller oss mest hemma just nu och är lite självisolerade på grund av corona. Solen skiner och det är lugnt och skönt här i området. Efter presskonferensen ska jag klippa gräset, säger han.

”Här fanns ingenting att hitta”

Det var vid onsdagens presskonferens med Åklagarmyndigheten som det stod klart att Stig Engström är den som åklagare Krister Petersson menar har utfört mordet på Olof Palme. Åklagaren la ner förundersökningen eftersom den utpekade har avlidit, ett besked som nuvarande ägaren av Stig Engströms villa tar med ro.

– Jag visste att han var aktuell eftersom polisen var här på besök och letade efter spår. Men det besöket verkade inte ge så mycket, det fanns ingenting här att hitta, säger nuvarande ägaren till Mitt i.

Redan 2018 publicerade magasinet Filter det de anser är lösningen på mordet. Tidskriften menade att mycket pekar mot att Stig Engström är mördaren. Enligt nuvarande villaägaren har ämnet inte varit någon större snackis i området de senaste åren.

– Nej, det är så länge sedan mordet skedde. Jag tycker att polisen har misslyckats med utredningen och tror att de tycker att det är bekvämt att nu peka ut någon som är avliden.

Hade uppdrag för Moderaterna

Stig Engström var utbildad grafiker och arbetade som reklamtecknare åt Skandia på Sveavägen, vilket är anledningen till smeknamnet Skandiamannen.

Utöver sitt arbete som grafiker var han också under en tid engagerad som moderat i Täbys lokalpolitik.

Fakta Satt i fullmäktige Stig Engströms politiska uppdrag för Moderaterna i Täby åren 1974 till 1984. Kommunfullmäktige Valperiod 1980-1982, suppleant

1983, suppleant

1984, ledamot (avsägelse se KF § 184. 1984-06-14) Taxeringsnämnden i Täby 3:e distrikt Valperiod 1977-1979, suppleant

Valperiod 1980-1982, ledamot

1983, ledamot

1984, ledamot (avsägelse se KF § 184. 1984-06-14) Stiftelsen Täbyhus Valperiod 1977-1979 suppleant

Valperiod 1980-1982 ledamot

1983, ledamot

1984, ledamot (avsägelse se KF § 184. 1984-06-14) Trafiksäkerhetskommittén Valperiod 1980-1982, suppleant Källa: Kommunfullmäktiges protokoll Visa Dölj

Grälade om skolnedläggning

Sitt första politiska uppdrag fick han 1974 som kommunens representant i bostadsrättsföreningen Kabinen.

Valperiod 1980-1982 valdes han in som suppleant i kommunfullmäktige, och under valperiod 1983-1985 valdes han först in som suppleant för att från 1984 bli vald som ledamot.

Men redan den 25 april samma år anhöll Stig Engström om att få lämna sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, och under året 1984 lämnade han till slut alla sina uppdrag inom den lokala politiken.

Enligt Borås Tidning ska ett gräl om en skolnedläggning vara grunden till avhoppen.