Ville köpa marijuana av konstapeln

Säljs inte av Huddingepolisen.

Publicerad

Det var ingen bra idé. Eller det kanske det var? Nu fick mannen en lektion i svensk narkotikalagstiftning i stället.

Polisen har många arbetsuppgifter, men på fredagkvällen fick de en som de inte kunde bara behjälplig med.

En engelsktalande person kom fram till en civil polis och frågade artigt:

– Excuse me sir, I have a delicate question. Can I buy some marijuana?