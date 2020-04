Coronaviruset

Viruskrisen – var tredje medlem har hoppat av

Kista sports club tappar medlemmar.

Var tredje medlem har avslutat medlemskapet.

Föreningen tror ändå på en framtid. Men allt hänger på viruset.

För några månader sedan hade Kista sports club 600 medlemmar.

I dag har medlemstalet sjunkit till mellan 350 och 400 medlemmar.

Ett tapp på nästan var tredje medlem.

Orsaken tror föreningen är coronaviruset.

– Det finns en oro i Järva och säkert i andra områden, motiverar Gabriel Serban, Kista sports club.

Bedriver flera sporter

Föreningen bedriver sporter som fotboll, boxning, innebandy, parasport och cricket.

Senast under helgen märkte föreningen av ett ökat antal barn på träningarna.

– Men oron finns, vi har ringt de medlemmar som inte har kommit på träningar, de har sagt att de är oroliga men att de inte har slutat med idrotten.

Har tappat intäkter

Men flera medlemmar har valt att säga upp sitt medlemskap:

– Vi har tappat många medlemmar, de som slutat säger att de inte vågar betala medlemsavgiften.

Hur ser klubbens ekonomi ut?

– Vi har tappat intäkter och har dragit ned på kostnader, vi hoppas på att det går över. Man får bara hoppas och ha is i magen.

Viktiga firande ställs in

Klubben har inga sponsorer och har därmed inte känt av ett tapp i ekonomin av den orsaken.

En del av Kista sports clubs intäkter kommer in under valborg- och midsommarfirandet, firanden som föreningen brukar arrangera i Akalla. I år är valborgsfirandet inställt och troligen kommer även midsommarfirandet att ställas in.

Behöver er förening hjälp av kommunen?

Gabriel Serban säger att föreningens ekonomi delvis bygger på föreningsbidraget de får, bidrag som bygger på antal deltagare. Här hoppas föreningen att de som beslutar om bidragets storlek ska ta hänsyn till förra årets medlemstal, inte årets medlemstal.

– Vi hoppas på att Riksidrottsförbundet går på föregående år, på den fronten tror jag att det kan lösas. Kommunen har inte sagt något, vi hoppas att kommunen tänker på samma sätt.

Hur allvarligt bedömer du läget för föreningen – 1 normalläge, 10 extremt tufft?

– Jag säger mellan 6 och 7, säger Gabriel Serban.

Gabriel Serban hoppas på en vändning efter sommaren, att viruskrisen ska ha avklingat. Fortsätter viruskrisen längre än så kan läget för Kista sports club bli ett annat, låter Serban förstå.