GUIDE: Vi tar tempen på lagen nära dig

Nykomling

Spelar i: Superettan.

Försäsongen såhär långt: Har gått enligt plan, och haft fördel av den snöfria vintern. Spelat två träningsmatcher, mot AFC Eskilstuna och mot Sollentuna FK.

En vanlig träningsvecka just nu: Fem fotbollspass på eftermiddagen och två pass på gymmet på morgonen, plus träningsmatcher.

Kommande träningsmatcher:

19 februari: Akropolis IF – AIK, Grimsta IP, 22 februari: Akropolis IF – Nyköpings BIS, Grimsta IP, 28 februari: Akropolis IF – Täby FK, Grimsta IP, 7 mars: Akropolis IF – IFK Mariehamn, Grimsta IP, 14 mars: Västerås SK – Akropolis IF, Västerås, 21 mars: Akropolis IF – Vasalunds IF, Grimsta IP, 28 mars: IK Sirius – Akropolis IF, Studenternas.

Mål för säsongen: Som nykomlingar är målet att klara sig kvar i serien.

Hemmaplan: Grimsta IP.

Hemmapremiär: 4 april, mot Degerfors.