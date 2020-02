Sollentuna vill ha ditt stöd mot Sirius och Blåvitt i cupen

Brwa Pishdari gör mål för Sollentuna FK i förra säsongens kval mot Motala AIF. Den 22 och 29 februari väntar tuffare motstånd för SFK.

Publicerad

Sollentuna FK:s herrar hoppas på starkt stöd i sina två historiska matcher i Svenska Cupen. Och det kan komma att behövas.

Allsvenskt motstånd väntar i form av IK Sirius den 22 februari och IFK Göteborg den 29 februari.

Båda matcherna spelas på Grimsta IP:s konstgräs i Vällingby.

– Det är för tidigt att spela på Sollentunavallen som har naturgräs. Vi valde mellan Skytteholm och Grimsta, och vi funderade även lite på Norrvikens IP men den är för liten tyvärr, säger Sollentuna FK:s tränare Christer Mattiasson.

Det är första gången i klubbens historia som Sollentuna FK:s herrar kvalificerat sig för gruppspelet i Svenska Cupen – tack vare en mirakulös vändning från 1–3 till 4–3 mot Superettanlaget Degerfors IF hemma på Sollentunavallen i augusti i fjol.

”En rolig lottning”

I november lottades grupperna och Sollentuna FK hamnade i en grupp med IK Sirius och IFK Göteborg från Allsvenskan, plus Västerås SK från Superettan.

– En rolig lottning! Sirius är från Uppsala, det är nära. IFK Göteborg har många fans här i Stockholm. Och Västerås SK har ett par spelare som har varit hos oss tidigare, säger Christer Mattiasson.

Fri entré för svartvit-klädda medlemmar

Han hoppas att många Sollentunabor kommer och stöttar laget i de två hemmamatcherna, även om de spelas i Vällingby.

Det är sportlov både den 22 och den 29 februari och alla spelare, ledare och övriga medlemmar i Sollentuna FK går in utan kostnad på Grimsta IP – klädda i svart och vitt för att underlätta vid entrén, men framför allt för att visa klubbhjärta.

– Vi vill se våra ungdomsspelare, att de kommer och tittar på A-laget. Det är svårt i Stockholm eftersom alla hejar på AIK, Hammarby eller Djurgården, men vi hoppas kunna skapa ett större intresse kring vårt A-lag, säger Christer Mattiasson.

Själva matcherna då, vad har ni för mål och förhoppningar?

– Våra egna mål är att vinna varje match, alltid, oavsett motstånd. Förhoppningen är att vi kan störa de här lagen som ska vara bättre än oss, och att vi ska orka göra det hela matchen och inte bara i 70–75 minuter.

Hur påverkar det er att tävlingsmatcherna startar cirka sex veckor tidigare än vanligt?

– Det gör att vi måste matcha en del spelare lite tuffare lite tidigare för att få dem i matchform. Normalt går man runt på fler spelare i träningsmatcherna men nu var det flera spelare som fick 90 minuter redan i helgen då vi mötte Akropolis.

Hur är läget i truppen just nu?

– Truppen byggs sakta men säkert in i det sista. Vi ska ha in två tre spelare till, det gäller att få in rätt spelare och få rätt balans.

Omkring halva laget har bytts ut sedan förra säsongen, men det är så det brukar se ut förklarar Christer Mattiasson.

”Vi producerar bra spelare”

Några spelare har slutat, några har inte fått förlängt kontrakt, och några har gått till klubbar högre upp i seriesystemet – exempelvis fjolårets interna skyttekung David Seger som har skrivit på för allsvenska Örebro SK.

– De senaste två åren har vi tappat tio spelare som har gått vidare uppåt. I grunden är det positivt, det visar ju att vi producerar bra spelare, säger Christer Mattiasson.

Tungt i serien 2019

Bortsett från avancemanget till cupens gruppspel var fjolårssäsongen resultatmässigt tung och Sollentuna FK tvingades till slut till kvalspel för att säkra nytt kontrakt i division 1.

– Vi var sjukt besvikna för vi hade mycket högre mål än så. Nu i år ska vi snarast hålla ner målsättningen, det kommer till att börja med handla om att få in alla unga nya spelare i laget.

”Skönt slippa åka jorden runt”

Det kommer att krylla av Stockholmslag i Ettan Norra i år eftersom både BP och IK Frej åkte ur Superettan samtidigt som både Täby FK och IFK Haninge gick upp från division 2. Med Sollentuna FK och Vasalunds IF sedan tidigare, plus Syrianska FC från Södertälje, innebär det sex 08-lag i serien.

– Skönt att slippa åka jorden runt! Och det känns kul och inspirerande, framför allt att få möta de andra norrortslagen IK Frej och Täby FK, säger Christer Mattiasson.

Seriepremiär den 5 april

I seriepremiären, den 5 april, ställs Sollentuna mot Gefle IF på bortaplan. Hemmapremiären spelas den 9 april klockan 19 då Syrianska FC gästar Sollentunavallen.

Men först väntar alltså cupens gruppspel mot IK Sirius, IFK Göteborg och Västerås SK.