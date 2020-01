Stark täbyrepresentation i helgens skidtävling i Falun

Ebba Karlsson är en av tre Täbyåkare i helgens Nordiska Landskamp.

Under helgens Nordiska Juniorlandskamp i skidor finns det all anledning för Täby att hålla koll på resultaten. Hela tre åkare är hemmahörande i Täby IS Skidor.

I helgen avgörs nordiska juniorlandskampen i längdskidor i Falun, och Täby IS är välrepresenterade.

Måns Skoglund och Tove Karlsson, båda tävlande för Täby IS Skidor, togs ut av Svenska Skidförbundet i förra veckan för att representera längdlandslaget under helgen.

För Ebba Karlsson som till vardags går på skidgymnasiet i Järpen, blev det möjligen en lite hastig avfärd mot Falun, då hon fick beskedet under onsdagen.

Förutom Nordiska juniorlandskampen går även Volkswagen Cup och Scandic Cup av stapeln samtidigt i Falun. Stor skidfest att vänta, helt enkelt.