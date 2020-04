Virtuella lopp spred sig från Edsviken över hela jordklotet

Nicholas Roman och hans löparkompis Linus Norrbom ger sig iväg på ett Virtual Race med start uppe på Edsvik.

Vårens och försommarens motionslopp har ställts in eller skjutits upp på löpande band på grund av covid-19.

Nicholas Roman som bor vid Edsvikens norra ände kom snabbt på idén att i stället anordna virtuella lopp.

Nu har "Run Under Corona Championships" spridit sig över hela världen.

– I helgen sprang ett par tillsammans i Frankrike, de tog den timme de fick vara ute och sprang en runda, och vi hade deltagare i USA. Och i Australien sprang en tjej sprang på stranden på natten – med nummerlapp och allt, säger Nicholas Roman.

Lokaltidningen Mitt i skrev om ”Run under Corona Championships – the virtual race” i slutet av mars. Då var det nytt men Facebooksidan hade snabbt fått hundratals medlemmar. Sedan dess har intresset vuxit ännu mer, och loppet utvecklats ytterligare.

– Ja, det händer väldigt mycket, och det går så fort nu, säger Nicholas Roman.

Fyra olika distanser

Grundidén är enkel. När man inte kan samlas i hundra- eller tusental och springa lopp så gör man det på egen hand i mindre skala i stället, och reggar bara sin tid efteråt.

Och man kan göra det var och när som helst. ”Run under Corona Championships” pågår ända till den 31 maj och det finns fyra olika distanser att välja på: 5 kilometer, 10 kilometer, halvmara och maraton.

– Det är gratis och alla kan vara med och springa när som helst, säger Nicholas Roman.

”Dra bara ett streck i gruset”

Nu har loppet vidareutvecklats med så kallade Virtual Races med gemensam start klockan 10, svensk tid, varje lördag.

– Loppen startar samtidigt i hela världen med en gemensam livesänd start. Dra bara ett streck i gruset där du står, och starta klockan 10. Alla deltagare får personliga nummerlappar, officiell tid och digital finisher medalj, säger Nicholas Roman.

En hel mara på fransk balkong

Varannan lördag är det 5 eller 10 kilometer som gäller och varannan lördag halvmara eller maraton.

– Nu i helgen var det en man som sprang en hel mara på sin balkong i Frankrike, där de inte får gå ut mer än en timme per dag. Han sprang en slinga på 11,2 meter hemma på balkongen. 3 764 varv! Helt galet! säger Nicholas Roman.

Att delta i ett Virtual Race kostar 50 kronor och halva summan går till COVID-19 Response Fund by WHO. Redan nu har tusentals kronor samlats in och skickats till WHO.

Löpning i grupp – med distans

Ytterligare en vidareutveckling är att det nu finns Micro Races där tio personer springer tillsammans med professionella farthållare från Urban Tribes.

– Det är som ett lopp i loppet i loppet. Jag var med i lördags då det var premiär. Då var det två farthållare som hade lagt en unik halvmarabana med start i Rålis. Ingen av oss andra visste vart vi skulle springa, säger Nicholas Roman.

En tjej som var med hade aldrig tidigare sprungit längre än 10 kilometer, berättar han.

– Hon var överlycklig. Det var skithäftigt! Och det funkar bra. Vi corona-hälsade med fötterna och höll lite mer avstånd till varandra än man skulle ha gjort normalt.

Påskrace på lördag

På lördag, den 11 april, är det dags för nästa Virtual Race. Då är det 5 eller 10 kilometer som gäller – gärna i påskkärringmundering.

– Vi kallar det ”Påskracet mot Blåkulla” och det kommer att bli ett extra pris för bästa påskutklädnad, säger Nicholas Roman.

Plogging den 18 april

Lördagen därpå blir det tema plogging. Flera distanser att välja på med kombon jogga och plocka skräp.

Annat inplanerat är halvmara den 16 maj, då Göteborgsvarvet skulle ha genomförts, och maraton den 30 maj då Stockholm Marathon skulle ha avgjort.

Vill inspirera till rörelse

Möjligheterna och idéerna är många.

– Det började med en Facebookgrupp, men nu har vi en hemsida också. Nu när alla lopp ställs in kan man göra sin hemmaplan till en tävlingsarena och det är jättekul om det här kan inspirera folk att komma ut och röra på sig, säger Nicholas Roman.