Zlatan tränade med Hammarby

Zlatan höll igång med Bajen.

Zlatan Ibrahimovic deltog under torsdagens träningspass på Årsta IP.

38-åringen befinner sig just nu hemma i Stockholm under speluppehållet i Serie A.

Under har Hammarby hållit frivilliga träningspass på Årsta IP för de som vill träna i grupp. En av de som ville delta under torsdagens pass var Zlatan Ibrahimovic, vilket Expressen var först att rapportera om.

– Zlatan har varit hemma i Stockholm med familjen ett tag under avbrottet som råder i Europa, och kände att han ville få röra på bollen igen. Givetvis var vi positiva till det, så han var här i dag och tränade. Vi har under uppehållet haft frivilliga träningar, och måndag återstartar vi den kollektiva träningen. Zlatan är givetvis välkommen att träna med oss då också, men det återstår att se hur blir med den saken, säger sportchef Jesper Jansson till Hammarby fotbolls hemsida.

Anfallaren äger sedan tidigare en fjärdedel av Hammarby Fotboll.

Zlatan tillhör i nuläget Milan i Serie A, där det är speluppehåll med anledning av coronaviruset. Hans kontrakt går ut efter säsongen.