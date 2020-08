Saltsjö-Duvnäs

Renovering orsakade våldsam brand i radhuslänga

Ett radhus på Kristinavägen i Saltsjö-Duvnäs eldhärjades på tisdagen.

Publicerad

En våldsam brand bröt på tisdagen ut i en radhuslänga i Saltsjö-Duvnäs. Till en början befarade räddningstjänsten att branden skulle kunna spridas till grannhusen.

ANNONS

ANNONS

Vid 12.30 kom larm om en brand i ett radhus på Kristinavägen i Saltsjö-Duvnäs i Nacka kommun.

– När vi kom dit brann det väldigt kraftfullt. Vi kom inte ens in under den första timmen. Men när vi väl kunde ta oss in och börja släcka gick det relativt snabbt, säger insatschef Roger Magnusson vid Södertörns brandförsvarsförbund.

Fyra stationer

Som mest kämpade 25 man från fyra brandstationer för att få elden under kontroll.

Vid tvåtiden var branden släckt.

– Det brinner inte alls längre. Brandmännen jobbar nu med att bära ut brandskadade föremål, säger Mattias Kamgren Mitt i:s reporter som är på plats.

Renovering pågick

Enligt Roger Magnusson startade branden på nedre botten i treplanshuset, där renovering pågick.

– De höll på att lägga golvvärme och där låg frigolitskivor som brann. Sedan spred det sig till ett 50-tal flyttkartonger, säger han.

Radhuset är brandskadat och vattenskadat efter släckningen.

Ingen kom till skada i branden.