1177 nedringt om corona – 1 000 stockholmare ringer dagligen

Nästan alla samtal till 1177 handlar om frågor om coronaviruset.

De senaste dagarna har över 1 000 stockholmare per dag ringt 1177 för att få svar på sina frågor om coronaviruset.

Något som påverkat tillgängligheten och folk hänvisas till ett krisnummer för att underlätta trycket.

– Har du frågor om coronaviruset utan att ha symtom som hosta, feber eller andningssvårigheter? Besök folkhälsomyndigheten.se för information.

Så låter det numera när man ringer 1177 Vårdguiden för att få svar på sina frågor om coronaviruset.

Allmänna frågor vanligast

Har man varit ute och rest i ett land där coronaviruset bekräftats under sportlovet och har symtom som hosta eller feber ska man kontakta 1177 Vårdguiden. Men många verkar även ringa för att stilla sin oro.

Framför allt efter att skolorna uppmanat föräldrar att kontakta 1177 vid misstanke om att deras barn kan ha smittats. Under de senaste dagarna har Vårdguiden i Stockholm fått mellan 1 000 och 1 700 samtal per dag. Få av dem har dock varit aktuella för bedömning av en infektionsläkare. Ungefär 100 samtal per dag har bedömts av en läkare.

– De flesta av samtalen som kommer in är mer allmänna frågor, säger Hesam Akbari, pressansvarig på Region Stockholm.

Fakta Så säger skolorna i Stockholms län De flesta kommuner i länet har en liknande formulering, så här kan det se ut: "Det finns i dagsläget ingen anledning att friska barn eller medarbetare som återkommer från en resa ska stanna hemma från förskola eller arbete, oavsett i vilka områden de rest. Barn och medarbetare som har rest i områden där coronaviruset sprids behöver alltså inte stanna hemma, men bör vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter och feber. Vid sådana symtom ska barn eller medarbetare vara hemma och 1177 Vårdguiden kontaktas via telefon." Källa: Kommunala sajter i Stockholms län

Påverkar tillgängligheten

Alla samtal om coronaviruset har påverkat 1177:s tillgänglighet i stort enligt Hesam Akbari. Men de gör vad som går för att i största möjliga mån upprätthålla den normala tillgängligheten.

– 1177 har givetvis bemannat upp allt de kan och fortsätter att ta in fler sjuksköterskor som kan hjälpa till med att besvara samtalen, säger Hesam Akbari.

Frågor besvaras på 113 13

För att underlätta för 1177 Vårdguiden har Folkhälsomyndigheten och SOS Alarm nu öppnat krisnumret 113 13 för frågor om coronaviruset. Numret är tillgängligt dygnet runt under veckans alla dagar och lämnar ut information verifierad av Folkhälsomyndigheten.

Risken för spridning av coronaviruset i Sverige bedöms nu som måttlig. Cirka 250 stockholmare har testats för coronaviruset – fyra av dem har visat sig vara smittade.