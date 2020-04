Coronaviruset

Stockholmsfotbollen skjuter upp alla matcher på obestämd tid

All tävlingsverksamhet i Stockholms fotbollförbund skjuts upp på obestämd tid.

Efter att Folkhälsomyndigheten förtydligat sina direktiv när det kommer till idrott, skjuter Stockholms fotbollsförbund upp alla träningsmatcher, seriespel och cuper på obestämd tid.

Det var på onsdagen som Folkhälsomyndigheten och regeringen ändrade på sina riktlinjer angående coronaviruset.

Inom idrottsrörelsen ser de gärna att folk fortsätter att röra på sig, men att vissa åtgärder vidtas.

Efter beskedet agerar nu Stockholms fotbollförbund och skjuter upp all tävlingsverksamhet på obestämd tid.

Det innebär att alla lag och föreningar från division 4 till division 7 på herrsidan och division 3 till division 5 på damsidan påverkas. När det kommer till ungdomslagen påverkas samtliga lag och ungdomsturneringen Sankt Erikscupen med över 5 000 anmälda lag skjuts upp.

Inget slutdatum

Det finns inget datum satt för när allt kan komma igång igen.

– Så länge Folkhälsomyndigheten rekommendation gäller hålls detta i. När de släpper på det har vi sagt att vi behöver 10-14 dagar för att få igång allt igen, säger förbundets distriktschef Andrea Möllerberg.

Förbundet har två planer för olika typer av scenarion för seniorserierna. Om mindre än fem omgångar skjuts upp, planeras de in under hösten. Om fem eller fler omgångar skjuts upp stryks hela vårsäsongen. I Sankt Erikscupen ställs matcher in eftersom och schemaläggs inte på nytt.

Träningar ska fortsätta

Däremot uppmuntrar förbundet att träningsverksamheten fortsätter.

– Det är viktigt att föreningarna fortsätter bedriva träning då Folkhälsomyndigheten rekommenderar fysisk aktivitet vilket våra barn, ungdomar och vuxna är i behov av, säger Andrea Möllerberg.

Fakta Förbundets plan för serier och cuper S:t Eriks-Cupen, Veteranserier, FJ19 Plan B Matcher/omgångar som ställs in av StFF rapporteras som inställda. Det blir helt enkelt färre matcher. När förbundet beslutar att spel ska återupptas och något lag ändå inte vill spela, har laget rätt att lämna walk over, WO, utan att bli behöva betala avgift. Fler WO kan lämnas utan att bli utesluten ur serien. Seniorserier Förbundet har två planer för olika typer av scenarion för seniorserierna. Om mindre än fem omgångar skjuts upp, planeras de in under hösten. Om fem eller fler omgångar skjuts upp stryks hela vårsäsongen. Plan B – vid färre än 5 uppskjutna omgångar Matcher i omgång 1-4 som blir uppskjutna på grund av beslut från förbundet, planeras in under de fyra första helgerna efter seriens slut eller som veckoomgångar under hösten. Division 4 herrar kan ha andra förutsättningar då slutdatum i denna serie beror på när Svenska fotbollförnubdet vill inleda kvalet upp till Division 3 herrar. Detaljer publiceras snarast. När förbundet beslutar att spel ska återupptas och något lag ändå inte vill spela, har laget rätt att lämna WO utan att bli behöva betala avgift. Fler WO kan lämnas utan att laget blir uteslutna ur serien. Matcher i Stockholm Cup, Victoria Cup och JDM skjuts upp tillsvidare, vi återkommer med detaljer. Plan C – vid 5 eller fler uppskjutna omgångar Vårsäsongen stryks. Endast enkelmöten på hösten. Mer detaljerad information publiceras löpande. Beslutet gäller tills Folkhälsomyndighetens rekommendationer ändras. Källa: Stockholms fotbollförbund Visa Dölj