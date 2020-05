Coronaviruset

Stockholms kulturfestival och We Are Sthlm ställs in i år

Stockholms kulturfestival brukar arrangeras i augusti.

Stockholms kulturfestival och ungdomsfestivalen We Are Sthlm brukar arrangeras i mitten av augusti.

Men i år ställs båda in på grund av coronapandemin.

Vecka 33 brukar Stockholms stad arrangera We Are Sthlm och Stockholms kulturfestival. Men i år ställs alltså båda festivalerna in.

– Vi har jobbat in i det sista för att ha möjlighet att genomföra kulturfestivalen och vår ungdomsfestival We Are Sthlm. Men det är ett enormt planerings- och förarbete som krävs för att skapa evenemang av denna storlek. Vi har internationella artister som inte kan komma hit eller ta sig hem, samarbeten som inte kan genomföras och utifrån de restriktioner som råder tillsvidare ser vi ingen annan möjlighet än att ställa in i år, säger Linnéa Monteiro, biträdande avdelningschef på evenemangsavdelningen i Stockholms stad.

Risk för smittspridning

Festivalerna brukar ta emot över 1 miljon besökare och Stockholms stad bedömer att det blir omöjligt att arrangera dem i sommar ”på grund av risken för smittspridning”. Dessutom finns det ”ett flertal samarbetspartners och aktörer som inte kommer ha möjlighet att delta”.

– Det är otroligt många bitar som bygger en festival, bara faktumet att vi inte kunnat få våra tillstånd beviljade än, försvårar arbetet. Alla faktorer sammantaget gjorde att vi inte såg någon möjlighet att kunna genomföra evenemangen, säger Linnéa Monteiro.