Coronaviruset

Svenonius: ”Alla stockholmare ska kunna testa sig”

Region Stockholm har kapacitet för 40 000 provtagningar i veckan.

Nu ska den omfatta alla.

– Det är viktigt att den görs storskaligt, säger Iréne Svenonius (M), finansregionråd.

Vem ska testas, vilka ska testa, vart ska man gå och vem ska betala för dem?

Coronatestningen har lett till heta diskussioner under de senaste veckorna. Mycket har varit oklart. Men nu ligger ansvaret för testningen på landets 21 regioner.

– Testningen är oerhört viktigt och det är viktigt att den görs storskaligt, säger finansregionrådet Iréne Svenonius (M).

40 000 provtagningar i veckan

Under en presskonferens på fredagen presenterade Region Stockholm tillsammans med länsstyrelsen hur testningen kommer att fungera.

Totalt finns kapacitet för 40 000 provtagningar i veckan.

– Jag är stolt över att vi tillsammans, på bara en vecka, gått från att ha fått ansvaret till att nu vara igång med testningen, säger Iréne Svenonius (M).

Fakta Så fungerar testningen PATIENT PÅ SJUKHUS Hur: Vårdpersonal bedömer vem som ska testas och genomför provtagning. Varför: Bedömning av vårdinsats, begränsa smittspridningen och utesluta andra sjukdomar. SÄRSKILT BOENDE, LSS ELLER SOCIALPSYKIATRISKT BOENDE Hur: Läkare beställer provtagning som utförs av mobilt team. Varför: Bedömning av vårdinsats, begränsa smittspridningen och utesluta andra sjukdomar. FLYTTAR TILL BOENDE FÖR ÄLDRE Hur: Sjukhus eller husläkare beställer provtagning. Varför: Bedömning av vårdinsats, begränsa smittspridningen och utesluta andra sjukdomar. SÖKER VÅRD PÅ HÄLSO-, AKUT- OCH ANNAN MOTTAGNING ELLER NÄRAKUT Hur: Läkare bedömer om test. Ingen möjlighet att själv boka test. Varför: Bedömning av vårdinsats, begränsa smittspridningen och utesluta andra sjukdomar. FÖRLOSSNING Hur: Prov efter bedömning av vårdpersonal. Varför: Begränsa smittspridningen och bedömning av vårdinsats. MEDARBETARE I VÅRD OCH OMSORG Hur: Chefen beställer test för sjukskrivna medarbetare. Egenprovtagning via bud eller drive in-station. Varför: Om positivt svar, stanna hemma i två symtomfria dagar men totalt sju dagar från symtom. Om negativt svar, helt symtomfri och känner sig frisk – återgå till arbetet. MEDARBETARE ÖVRIG SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET Hur: Chefen beställer test för sjukskrivna medarbetare. Egenprovtagning via bud eller drive in-station. Varför: Om positivt svar, stanna hemma i två symtomfria dagar men totalt sju dagar från symtom. Om negativt svar, helt symtomfri och känner sig frisk – återgå till arbetet. ÖVRIGA RELEVANTA DELAR AV SAMHÄLLET Hur: Förberedelser pågår. Varför: Om positivt svar, stanna hemma i två symtomfria dagar men totalt sju dagar från symtom. Om negativt svar, helt symtomfri och känner sig frisk – återgå till arbetet. Källa: Länsstyrelsen i Stockholms län Visa Dölj

Anmäler via Alltid öppet

Som vårdpersonal eller annan samhällsviktig personal kan chefen nu anmäla sina medarbetare bara genom att ringa ett telefonnummer.

Därefter går medarbetaren själv in via appen Alltid Öppet och beställer ett testtillfälle – antingen via ett självtest hemma eller på någon av de sju drive in-stationer som finns i länet.

Svaret kommer inom ett par dagar.

Vi vill att alla stockholmare ska kunna testa sig Iréne Svenonius (M), finansregionråd

Testningen för allmänheten har ännu inte kommit igång men Smittskydd Stockholm jobbar intensivt för att även personer med icke samhällsviktiga yrken inom kort ska kunna kunna testa sig.

– Vi vill att alla stockholmare som så önskar ska kunna testa sig. Vi uppmanar till tester, säger Iréne Svenonius (M).

Alla äldreboenden i Stockholm testas

Under fredagen meddelade Stockholms stad att all personal och samtliga boende på stadens alla vård- och omsorgsboenden kommer att testas för covid-19 – oavsett symtom eller inte.

Boenden med konstaterad smitta kommer att testas först.

– Vi hoppas att detta kommer att kunna bidra till en ökad trygghet för både boende och medarbetare, säger finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).