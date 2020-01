Nu höjs trängselskatten – gör pendlingen 3 000 kronor dyrare

Den nya trängselskatten kan leda till extra kostnader på över 3 000 kronor.

Publicerad

Den 1 januari höjdes trängselskatten i Stockholm tillsammans med justeringar av vissa regler.

Det här är vad som gäller och så mycket dyrare kan det bli för dig att välja bilen.

Nu ändras reglerna för trängselskatten i Stockholm.

Förutom att avgifterna höjs under högsäsongstider ändras även tiderna för när avgiften börjar tas ut. Trängselskatt införs nämligen redan från klockan 06 i stället för från 06.30 som det är i dag.

Ändringarna innebär att den som arbetspendlar med bil och måste betala trängselskatt får en ökad kostnad på mellan 1 750 kronor och 3 350 kronor.

Så ökar kostnaderna

Enligt de nuvarande avgifterna kostar det 11 250-15 750 kronor per år för en privatbilist som arbetspendlar i innerstan. Beräkningen grundas på att bilisten gör två passager i rusningstid under 225 arbetsdagar.

De nya avgifterna ger i stället en kostnad om 13 000-19 100 kronor per år, och tas ut under 230 dagar.

De extra pengarna som staten får in på detta – 330 miljoner per år – ska gå till att bygga ut tunnelbanan till Nacka och Barkarby, samt till Spårväg syd och att dra Roslagsbanan in till city.

Fakta Så ändras avgifterna och tiderna för trängselskatt Under högsäsong, som är perioderna 1 mars-dagen före midsommarafton samt 15 augusti-30 november, kommer det att kosta 30 kronor att passera tullarna mellan 06.30 och 06.59 mot dagens 15 kronor. Fram till klockan 08.29 kostar det sedan 45 kronor, och den som åker på Essingeleden får betala 40 kronor klockan 07.00-08.29. Lågsäsong är övriga tider på året och där är höjningarna mindre, och vissa tider höjs avgiften inte alls. Juli fortsätter att vara avgiftsfri – förutom de fem första vardagarna. Dessutom tas trängselskatt ut dagen före långfredagen, kristi himmelsfärdsdag och dagen före alla helgons dag. Även Valborgsmässoafton och dagen före nationaldagen avgiftsbeläggs, om de infaller på en vardag. Källa: Transportstyrelsen Visa Dölj

Så höjs trängselskatten i innerstan

Tid Nuvarande avgift Ny avgift lågsäsong Ny avgift högsäsong 6.00-6.29 0 kr 15 kr 15 kr 6.30-6.59 15 kr 25 kr 30 kr 7.00-8.29 25/35 kr* 35 kr 45 kr 8.30-8.59 25 kr 25 kr 30 kr 9.00-9.29 15 kr 15 kr 20 kr 9.30-14.59 11 kr 11 kr 11 kr 15.00-15.29 15 kr 15 kr 20 kr 15.30-15.59 25 kr 25 kr 30 kr 16.00-17.29 35 kr 35 kr 45 kr 17.30-17.59 25 kr 25 kr 30 kr 18.00-18.29 15 kr 15 kr 20 kr

Så höjs trängselskatten på Essingeleden

Tid Nuvarande avgift Ny avgift lågsäsong Ny avgift högsäsong 6.00-6.29 0 kr 0 kr 6.30-6.59 15 kr 22 kr 27 kr 7.00-8.29 22/30 kr* 30 kr 40 kr 8.30-8.59 22 kr 22 kr 27 kr 9.00-9.29 15 kr 15 kr 20 kr 9.30-14.59 11 kr 11 kr 11 kr 15.00-15.29 15 kr 15 kr 20 kr 15.30-15.59 22 kr 22 kr 27 kr 16.00-17.29 30 kr 30 kr 40 kr 17.30-17.59 22 kr 22 kr 27 kr 18.00-18.29 15 kr 15 kr 20 kr

*7.00-7.29 22 kr, 7.30-8.29 30 kr